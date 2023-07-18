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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المهندسين يلتقي وزير الري لبحث ملف نوادي ومقرات النقابة على أراضٍ تابعة للوزارة

نقيب المهندسين يلتقي
نقيب المهندسين يلتقي وزير الموارد المائية والري

 التقى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعاون الدائم بين نقابة المهندسين ووزارة الموارد المائية والري، بحضور المهندس تامر الكوراني- رئيس النقابة الفرعية بالغربية، والمهندس حمدي الخولي- رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة.

 

نقابة المهندسين ووزارة الموارد المائية والري


استعرض  نقيب المهندسين، موقف النوادي والمقرات الخاصة بالنقابة، والمُقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الري، وتوضيح طبيعة عمل هذه النوادي والمقار، وكونها لخدمة المهندسين وغير هادفة للربح، وهو ما يتطلب وضع آلية لتجديد عقود الانتفاع والسعي لحل المشاكل السابقة.


وقرر الدكتور هاني سويلم، تشكيل لجنة تضم الوكيل الدائم للوزارة والمستشار القانوني للوزارة والمسؤولين عن ملفات هذه النوادي والمقار؛ لدراسة مواقفها والتيسير في حل مشاكلها وتجديد عقود إيجارها والانتفاع بها.

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