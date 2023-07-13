غدا الجمعة .. يوم صحي مجاني في نادي المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يوما صحيا مجانيا للمهندسين وأسرهم تحت رعاية لجنة الرعاية الصحية والمعاشات وذلك الجمعة القادمة فى نادي المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية إن اليوم الصحى يشمل كشف قلب كشف عظام قياس ضغط الدم قياس نسبة السكر في الدم.



وأضاف إن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالاسكندرية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد برتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.