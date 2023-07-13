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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المؤتمر السنوي "اختر كُلِّيتك" لطلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم  مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي المؤتمر السنوي السابع عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 18يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023،من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الرابعة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية .
 

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ويأتي هذا المؤتمر إيمانا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة امكانيتها لدعم وبناء قدرات الشباب، حيث يهدف المؤتمر الى ارشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر علي الابداع والابتكار وبناء المستقبل.
ويستهدف هذا المؤتمر طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وامكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلا في تخصصه ومجاله.
جدير بالذكر بان برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ينظم المؤتمر سنويا مذ عام 2006 بالمكتبة، وفي العامين الماضيين تم تنظيمه عبر الانترنت نظرا للإجراءات التي اتخذتها المكتبة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصل عدد المشاهدات الى مائة ألف مشاهده.

الاسكندرية البحث الأكاديمي التعاون المشترك التنمية المستدامة الثانوية العامة القاعة الكبرى العلاقات الافريقية

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