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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقى بسفير نيبال لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير دولة نيبال

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الاثنين بمكتبه، سوشيل كومار سفير دولة نيبال بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير في الإسكندرية، لافتاً إلى أن العلاقات التى تربط البلدين كانت دائما جيدة، وإنه لابد من العمل على تقوية هذه العلاقات وخاصة في المجال التجاري الذي يدعم اقتصاد البلدين.

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ومن جانبه، أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية على الرغم إنها ليست المرة الأولى التى يزورها، إلا أنه سعيد بالتطور الملحوظ الذي تحظى به المدينة. وأكد السفير على أن للبلدين تاريخ وحضارة عريقة، ولابد من تقوية العلاقات التى تربط الجانبين وخاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية واستخدام الطاقة.

وخلال اللقاء؛ أضاف المحافظ بأن يمكن التنسيق بين الجانبين لزيادة التبادل السياحي بين الإسكندرية ونيبال من خلال التعاون بين الوكالات السياحية التي لدي الجانبين والذي سيسهم بشكل كبير في إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين.

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