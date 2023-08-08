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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

16 أغسطس.. عرض وثائقي Depp v Heard على منصة نتفليكس| فيديو

صدى البلد

تبدأ منصة نتفليكس عرض وثائقي عن قضية جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة باسم Depp v Heard، يوم 16 أغسطس الحالي، بعد مرور أكثر من عام على المحاكمة الشهيرة. 

 

تمكنت نتفليكس من الحصول على حقوق إنتاج ونشر وثائقي من ثلاث أجزاء عن محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة، التي كشفت الكثير من التفاصيل حول حياتهما الشخصية وعلاقتهما الزوجية وحقيقة ضرب نجم هوليوود لزوجته الممثلة السابقة. 

 

يسلط وثائقي  Depp v Heard الضوء على لحظات مليئة بالزخك والتفاصيل في محاكمة التشهير، ومقارنة بين الشهادتين، والسيرك الإعلامي الذي صاحب الحدث، بعدما طلب جوني ديب أن تكون المحاكمة متلفزة. 

 

 

يركز الوثائقي أيضا على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلامي في التأثير على أحكام قضايا الرأي العام في أمريكا، حتى أعلن الحكم يوم 1 يونيو 2022، وكان لصالح جوني ديب بشكل كبير، ونال 10 ملايين دولار كتعويض عن الأضرار التي ألمت به بعدما وصف بأنه “ضارب زوجته”. 

 

بثت المحاكمة على مدار 200 ساعة على الهواء مباشرة، ويعرض وثائقي  Depp v Heard، مقاطع من شهادات ممثلين صعدوا على المنصة للإدلاء بشهادتهم، بالإضافة إلى مرافعة المحامين في المحكمة، ولقطات من خارج القاعة. 

 

ويبدو من الفيديو الدعائي للوثائقي، بأن جوني ديب وآمبر هيرد لم يشارك في وثائقي نتفليكس بلقاءات جديدة وحصرية، خاصة أنهما يقضيان وقتهما منذ انتهاء المحاكمة في أوروبا، ويبتعدان عن الأنظار خاصة بطلة أكوا مان التي انتقلت إلى إسبانيا، وغيرت اسمها مؤقتا. 

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