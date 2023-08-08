تصور حضاري.. شكل جديد للطريق الدائري بسبب المتحف الكبير

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا وورشة عمل مع أ.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وفريق عمل الكلية المشارك فى وضع تصور حضارى لتطوير الصورة البصرية لـ الطريق الدائري باتجاه المتحف المصرى الكبير .

شهد الاجتماع حضور م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم.حازم الأشمونى السكرتير العام، ود. أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس، واللواء ماجد السرتي رئيس شركة الانتاج الحربى للاستشارات، ود. حسين فريد ، ود. محمد هويدى ، ود. محمد الفيومى أعضاء فريق العمل بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعدد من قيادات المحافظة.

شكل الدائراي الجديد

ويعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.