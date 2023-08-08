قدم شكواك من خلال مبادرك صوتك مسموع..تفاصيل

دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين تقديم شكواهم عن طريق مبادرة صوتك مسموع، لضمان سرعة الاستجابة وحل المشاكل.

وتتلقي وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين، وهي الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



ووجه اللواء هشام آمنة العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة و المحافظات بسرعة الاستجابة لحل مشكلات المواطنين فى جميع المحافظات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مشيرا إلى أن المبادرة هى المنصة الدائمة للوزارة لتلقى الشكاوى و فحصها و العمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات و الجهات المعنية، بما يعكس مبدأ الإدارة المحلية في الاستجابة للمواطنين .

و شدد وزير التنمية المحلية على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها والرد عليها وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.