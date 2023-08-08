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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الدي جي العالمي كاسبر عن عمر يناهز 58 عاما

كاسبر
كاسبر

أعلنت عائلة الدي جي الشهير كاسبر الذي اشتهر برقصة Cha-Cha عن عمر يناهز 58 عاما، التي تصدر بها قوائم الأغاني الناجحة عام 2004 في المملكة المتحدة. 

 

تم تشخيص كاسبر واسمه الحقيقي ويلي بيري جونيور، المولود في شيكاغو بمرض سرطان الكلى والكبد عام 2016، وتلقى العلاج. 

 

 

ظلت أغنية Cha-Cha الشهيرة مفضلة بشدة في الحفلات وأعياد الميلاد، وحققت شهرة كبيرة على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن لصاحبها كاسبر. 

 

وقال كاسبر في تصريحات سابقة، إنه يتمنى أن يستمر نجاح أغنيته الشهيرة حتى بعد رحيله، ووصفها بأنها واحدة من أكثر الأعمال التي يتم تشغيلها في جميع الملاعب، وفي الأولمبياد، وتمثل وحدة المجتمع وتمنح الجمهور حالة إيجابية. 

 

وأشار موقع "The Hollywood Reporter" أن سبب وفاة مغني الراب غير معلوم، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خلال الساعات القليلة الماضية والذي أظهر "بوكي" وهو يحمل الميكرفون على المسرح ليفاجئ الحضور بسقوطه على المسرح.

 

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لـ "بيج بوكي" على "إنستجرام" خبر وفاته، والذي كان بمثابة خبرا حزينا على محبيه.

 

وجاء بيان الوفاة كالتالي: "مع الأسف نشارككم هذا الخبر المحزن ونعلن عن وفاة بيج بوكي في 18 يونيو 2023 لقد كان محبوباً من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن احتفالية بمسيرة بوكي وبحياته التي كانت مليئة بالحب للجميع وسيشارك بها الجميع".

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