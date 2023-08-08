ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، مقطع فيديو جديد.

وظهرت ياسمين صبري، في الفيديو بملابس رياضية أثناء تأدية التمارين الشاقة، حيث لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

أخر أعمال ياسمين صبري

وعن أخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول

سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور،ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.