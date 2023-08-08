عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاطمة البنوي لأول مرة في السينما المصرية مع أكرم حسني في العميل صفر

صدى البلد

تشارك الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي لأول مرة بالسينما المصرية أمام نجم الكوميديا المصري أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي العميل صفر، الذي انطلق الإعلان الرسمي له، وفيه يبدو أن البنوي تجسد شخصية فتاة أجنبية من أصول مصرية.

وعلى حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فاطمة البنوي قد نشرت البوستر الرسمي لشخصيتها بالفيلم مع مجموعة من الصور الأخرى التي التقطت من داخل الكواليس، وتشير إحداها إلى اسم الشخصية التي تجسدها بالفيلم و هو "لي لي".  

تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.
 

طرح البرومو الرسمي لفيلم أكرم حسني الجديد "العميل صفر"| فيديو

إطلاق بوسترات الشخصيات لفيلم العميل صفر


فاطمة البنوي ممثلة وصانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، ويعد فيلم العميل صفر مع النجم أكرم حسني أول بطولة لها بالسينما المصرية، بعدما نجحت في جذب الجمهور المصري من خلال دورها في مسلسل 60 دقيقة الذي تم عرضه على منصة شاهد وحقق أعلى مشاهدة في مصر.

أحدث أعمال فاطمة فيلم الهامور الذي عُرض مؤخراً في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة سكة طويلة الذي يُعرض على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما بدأت تصوير دورها في فيلم أحلام العصر، من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري. وتشارك البنوي في بطولته مع صهيب قدس، نجم، حكيم جمعة واسماعيل الحسن. 

شاركت البنوي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم بلوغ الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات من بينهن البنوي. وكانت قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. 

ومؤخراً شاركت فاطمة في استضافة العرض الفني الاستثنائي العلا: تحت النجوم Alula: sous les étoiles والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم الفرنسيين العالميين والعرب، وعُرض على قناة TV5 Monde الفرنسية.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت فاطمة البنوي في مسلسلات مثل؛ الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.

ومؤخراً اختارتها مجلة فانيتي فير Vanity Fair العالمية الشهيرة كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي

أفلام السعودية إسماعيل فرغلي أسماء أبو اليزيد الإعلان الرسمي أكرم حسن اكرم حسني أصول مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ترشيحاتنا

ضربة قوية لواشنطن.. وكالة موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية |تفاصيل

قتل مراته وبنته وحاول يولع في البيت .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الجيزة البشعة

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

كشف الحقيقة.. ضابط بالجيش الأوكراني يحذر من كارثة وشيكة في كييف

إسرائيل تفرج عن المتهم بقتل الشهيد الفلسطيني قصي معطان

شاهد.. أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جرئ

صورة جديدة لـ فيروز تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا ..شاهد

فوائد خارقة لا تعلمها عن تناول الفشار

دراسة.. سبب صادم للإصابة بانتفاخ الدماغ

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ