فاطمة البنوي لأول مرة في السينما المصرية مع أكرم حسني في العميل صفر

تشارك الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي لأول مرة بالسينما المصرية أمام نجم الكوميديا المصري أكرم حسني من خلال الفيلم الكوميدي العميل صفر، الذي انطلق الإعلان الرسمي له، وفيه يبدو أن البنوي تجسد شخصية فتاة أجنبية من أصول مصرية.



وعلى حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت فاطمة البنوي قد نشرت البوستر الرسمي لشخصيتها بالفيلم مع مجموعة من الصور الأخرى التي التقطت من داخل الكواليس، وتشير إحداها إلى اسم الشخصية التي تجسدها بالفيلم و هو "لي لي".



تدور أحداث فيلم العميل صفر في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، والفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.





فاطمة البنوي ممثلة وصانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، ويعد فيلم العميل صفر مع النجم أكرم حسني أول بطولة لها بالسينما المصرية، بعدما نجحت في جذب الجمهور المصري من خلال دورها في مسلسل 60 دقيقة الذي تم عرضه على منصة شاهد وحقق أعلى مشاهدة في مصر.

أحدث أعمال فاطمة فيلم الهامور الذي عُرض مؤخراً في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة سكة طويلة الذي يُعرض على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما بدأت تصوير دورها في فيلم أحلام العصر، من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري. وتشارك البنوي في بطولته مع صهيب قدس، نجم، حكيم جمعة واسماعيل الحسن.



شاركت البنوي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم بلوغ الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات من بينهن البنوي. وكانت قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.



ومؤخراً شاركت فاطمة في استضافة العرض الفني الاستثنائي العلا: تحت النجوم Alula: sous les étoiles والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم الفرنسيين العالميين والعرب، وعُرض على قناة TV5 Monde الفرنسية.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت فاطمة البنوي في مسلسلات مثل؛ الدراما الاجتماعية بشر وأم القلايد، ومسلسل التشويق الشك الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، وما وراء الطبيعة، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.



ومؤخراً اختارتها مجلة فانيتي فير Vanity Fair العالمية الشهيرة كواحدة من أفضل ست نساء مؤثرات في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل نظمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أثناء الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي