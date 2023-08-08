الأحد.. مؤتمر للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما بمدينة العلمين

يقام المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما يوم الأحد المقبل، بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنان يحيى الفخراني ونقيب الممثلين أشرف زكي.

يتم الكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

وتنطلق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 12 أغسطس الجاري في مدينة العلمين، وتواصل اللجنة العليا التحضيرات النهائية حاليا.

وكشفت الفنانة لقاء سويدان، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للدراما، أبرز ملامح نسخته الثانية، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنه سيتم الاحتفاء بمرور 60 عامالا على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل (هارب من الأيام) للمخرج نور الدمرداش الذي انطلق عرضه نهاية عام 1962".

يقام مهرجان القاهرة للدراما هذا العام في العلمين، وفي ساحة مفتوحة في الهواء الطلق، ما يضفى على الأجواء مزيد من البهجة ومظاهر الاحتفال بحسب تصريحات لقاء سويدان.