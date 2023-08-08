تقارير: الهلال مهتم بالتعاقد مع نيمار

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير أكدت أن نيمار طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان، قبل أن ينفي والده تلك الأنباء.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار حال تلقيهم عرضا جيدا، لا سيما من الدوري الإنجليزي أو برشلونة أو السعودية.

وأوضح التقرير أن الهلال مهتم للغاية بالتعاقد مع نيمار، كما يريد السعوديون إرسال وفد للقاء والد اللاعب للتفاوض.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال في العالم.