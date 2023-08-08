مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقتي بن شرقي وطارق حامد |تفاصيل

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن مسئولي نادى بيراميدز وضعوا الثنائى طارق حامد، لاعب نادى اتحاد جدة السعودى، وأشرف بن شرقي، نجم الجزيرة الإماراتى السابق، على خطة صفقاتهم خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر حسابه علي فيسبوك "‏بن شرقي قريب جدا من بيراميدز.. وطارق حامد في حالة العودة للدوري المصري.. أيضا سيكون في بيراميدز مع خروج ابراهيم عادل، ورمضان صبحي للخارج".

ويخطط مسؤولو بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، استعدادا للمشاركة المرتقبة للفريق في بطولة دورى أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.