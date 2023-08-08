عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مؤشر قوي".. القوات الروسية تسيطر على 5 بلدات جديدة في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي جانتشيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تحرير 5 بلدات في المقاطعة وأصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وقال جانتشيف: "في الأيام الأخيرة أضيفت 5 بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرة الروسية"، لافتا إلى أن تقدم القوات الروسية هو مؤشر قوي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح وحدات من الجيش الروسي خلال الثلاث أيام الماضية، في التقدم داخل عمق الدفاعات الأوكرانية، لمسافة 3 كيلومترات على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية باتجاه كوبيانسك 11 كيلومترًا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاع العدو.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية في كوبيانسك كانت مقتل 110 عسكري أوكراني بالإضافة إلى مدرعتين، و3 مركبات عسكرية، ومدفع أمريكي الصنع مِن طراز هاوتزر 155 مم، ورادار أمريكي الصنع من طراز AN / TPQ-50".

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

القوات الروسية مقاطعة خاركوف الجيش الروسى وزارة الدفاع الروسية كوبيانسك القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

50 قذيفة وطائرات مسيرة.. هجوم مكثف من القوات الأوكرانية على بيلجورود الروسية

تكتسب أراض جديدة.. القوات الروسية تتقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية بمحور كوبيانسك

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

القوات الجوية الروسية تعلن تدمير مقر جبهة النصرة بمدينة إدلب السورية

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعترف: هناك أضرار في سلاح الجو

رئيس صربيا: أوكرانيا ربنا تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

"مبروك يا أهلاوية".. تامر أمين يزف مفاجأة سار بشأن علي معلول

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحول إلى حقيقة بدعم رئاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ