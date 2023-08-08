"مؤشر قوي".. القوات الروسية تسيطر على 5 بلدات جديدة في مقاطعة خاركوف

أعلن حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي جانتشيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تحرير 5 بلدات في المقاطعة وأصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وقال جانتشيف: "في الأيام الأخيرة أضيفت 5 بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرة الروسية"، لافتا إلى أن تقدم القوات الروسية هو مؤشر قوي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح وحدات من الجيش الروسي خلال الثلاث أيام الماضية، في التقدم داخل عمق الدفاعات الأوكرانية، لمسافة 3 كيلومترات على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية باتجاه كوبيانسك 11 كيلومترًا على طول الجبهة وأكثر من 3 كيلومترات في عمق دفاع العدو.

وأضافت أن خسائر القوات الأوكرانية في كوبيانسك كانت مقتل 110 عسكري أوكراني بالإضافة إلى مدرعتين، و3 مركبات عسكرية، ومدفع أمريكي الصنع مِن طراز هاوتزر 155 مم، ورادار أمريكي الصنع من طراز AN / TPQ-50".