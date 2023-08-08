تسريب فيلم Spider man Across the Spider-Verse بعد شهرين من طرحه

تصدر فيلم Spider man Across the Spider-Verse محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعد تسريبه عبر الانترنت، عقب حوالي شهرين من طرحه في دور العرض العالمية.

حقق فيلم Spider man Across the Spider-Verse في السينمات العالمية إيرادات بلغت 684 مليون دولار، بعد انطلاقه للعرض يوم 31 مايو الماضي، و380 مليون دولار في البوكس أوفيس.

فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse من بطولة هايلي ستاينفيلد، وأوسكار إسحق، دانيال كالويا، كاران سوني وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول مايلز الذي يخوض مغامرة عبر الأكوان المتعددة، ويلتقي بفريق من أناس العنكبوت المكلفين بمحايته، ويقع في تهديد كبير.

منع الفيلم من العرض في عدد من الدول العربية، بسبب محتوى يتعلق حول المثلية واختلاف الأفكار الثقافية المطروحة داخل قصته.