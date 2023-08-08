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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: بيراميدز يتعاقد مع أشرف بن شرقي .. تفاصيل

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

أعلن الإعلامي أحمد هاني زادة، نجاح نادي بيراميدز في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي خلال ميركاتو الصيف.
وكتب الإعلامي أحمد هاني زادة، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيراميدز يحصل على خدمات أشرف بن شرقي".
كانت تقارير إعلامية كشفت عن تقديم نادي بيراميدز عرضا للاعب الزمالك السابق المغربي أشرف بن شرقي بقيمة 2 مليون دولار.
وأنهي المغربي أشرف بن شرقي تعاقده مع نادي الجزيرة الاماراتي.

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كواليس ضم بيراميدز أشرف بن شرقي 

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الزمالك السابق للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية 

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "أشرف بن شرقي قريب جدا من بيراميدز. وطارق حامد في حالة العودة. للدوري المصري.  ايضا سيكون في بيراميدز مع خروج. ابراهيم عادل. ورمضان صبحي للخارج".

وكان هناك أنباء ترددت عن قرب عودة أشرف بن شرقي للزمالك خلال الفترة الحالية خاصة عقب رحيله عن الجزيرة الإماراتي .

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