عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطاهري: تعديلات المتحدة أثبتت أنها غنية بالكوادر والقيادات المنفذة لمهام كثيرة

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس الإدارة نظّم دورات تدريبية للكوادر على مدار العام الماضي، ولا يوجد إصدار إلا كانت القيادات الوسيطة يتم تدريبها على أعلى مستوى في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

txt

الطاهري: تغيير القيادات في الشركة المتحدة مرتبطة بمعايير مثل تمكين المرأة

txt

تعليق أحمد الطاهري على تبرع المتحدة بعوائد مهرجان العلمين لحياة كريمة

 

وأضاف "الطاهري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن كل المواقع الإخبارية والصحف والقنوات، ونحن في قطاع القنوات الإخبارية كنا الأوفر حظا عندما أرسلنا أكثر من 120 زميل وزميلة من مختلف كوادرنا، وبالتالي، فإن من حقنا أن نفخر ونستبشر خيرا بما جرى من تعديلات حتى الآن، ونوجه كل الشكر والاحترام للزملاء الذين أدوا مهمتهم وندعم كل الزملاء على أداء مهمتهم ونقدم التحية للسياق العلمي المدروس الذي يمضي به مجلس إدارة الشركة المتحدة".

وتابع: "نتحدث عن عملية متراكمة منذ شهور، وعدد العاملين الذين يفتخرون بالعمل في الشركة المتحدة وصل إلى 7 آلاف زميل نصفهم في القطاع الإعلامي ما بين قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع".

وأشار، إلى أن التعديلات أثبتت أمرا بالغ الأهمية وهو أن مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غنية بالكوادر والقيادات التي تستطيع أن تنفذ الكثير من المهام.

أحمد الطاهري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الصحفي أحمد الطاهري المتحدة للخدمات الإعلامية تمكين المراة دورات تدريبية قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شيكابالا ينفي ادعاءات مرتضى منصور: لا يوجد حجز على الزمالك

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

هذا ردي على رئيس الزمالك السابق.. شيكابالا يخرج عن صمته ويكشف كواليس غرامة لشبونة

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ