19 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية ترد على المشككين بالأرقام

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تحقيق، نمو في إجمالي الأرباح، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح بقيمة 19.8 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك قبل خصم الضرائب والتي تمثل حوالي 100% من رأس المال المصدر، مشيرة إلى أنه تم تحقيق صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 16.1 مليار جنيه بعد سداد الضرائب المستحقة على الشركة.

أرباح شركة العاصمة الإدارية

وأضافت شركة العاصمة الإدارية، أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.4 مليار جنيه لصالح ضريبة القيمة المضافة وكذلك 340 مليون جنيه ضريبة أرباح ليصبح إجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليار جنيه.

وأكدت أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليارات عن العام المالي السابق.

في هذا الصدد، قال مصطفي محسن، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إنه بلا شك، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية لارباح تتجاوز الـ 18 مليار جنيه، خير رد على كل الشائعات طوال السنوات الماضية، ضد مشروع العاصمة الادارية، ودم جدوى المشروع، موضحا أن المشروع أثبت نجاحه، وهي مشروع في قطاع اقتصادي مهم وهو قطاع الاستثمار العقاري، وتحقق أرباح في السنة الواحدة تتجاوز الـ 18 مليار جنيه.

وأضاف محسن، لـ "صدى البلد"، أن شركة العاصمة الإدارية أصبحت تمتلك أصول تتجاوز قيمتها 250 مليار جنيه، وهذا تأكيد على قوتها، ونجاح المشروع واستمراريته في تحقيق نجاحات خلال الفترة المقبلة، بما يبعث برسائل طمأنة، لكافة المواطنين الذين استثمروا وادخروا أموالهم في مشروع العاصمة الادارية.

مصطفي محسن، المتخصص في ملف التنمية العمرانية

وأوضح أنه مع بداية تشغيل الحي الحكومي والتشغيل التدريجي لمشروع العاصمة سيكون لذلك انعكاسات ايجابية على زيادة نسب الأرباح خلال الفترة المقبلة، بما يروج بشكل أكبر لمناخ الاستثمار في مصر والاستثمار العقاري بشكل خاص.

19 مليار جنيه أرباح

من جانبه، أكد شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري، أن الاعلان عن تحقيق شركة العاصمة الادارية ارباح تتجاوز الـ 19 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، يعد أحد المكاسب الاقتصادية المهمة جدا للمشروع، والذي يؤكد، مدى نجا مشروع العاصمة الادارية الجديدة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرباح تتضاعف خلال السنوات القادمة مع بدء التشغيل التدريجي لمشروع العاصمة الادارية.

وأضاف أمين، لـ "صدى البلد"، أن العاصمة الإدارية الجديدة، غيرت شكل ومضمون الاستثمار العقاري في مصر، بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وبالتأكيد تحقيق مشروع العاصمة هذه الأرباخ، وامتلاكها أصول لـ 250 مليار جنيه، هو دلالة على قوتها ونجاح المشروع، عن طرح الشركة في البورصة.

شنودة أمين، المتخصص في ملف الاستثمار العقاري

وأوضح أن ما تم الإعلان عنه من أرباح سيكون داقع قوي جدا لتحفيز الطلب الاستثماري والشرائي على أسهم الشركة فور طرحها في البوصة، وأيضا ستكون الأرباح محفزا لقطاع كبير جدا من العملاء خلال الفترة المقبلة، بأن يستثمروا في العاصمة الإدارية.

تيسيرات للمستثمرين بالعاصمة

وكان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أقر عددا من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد مدد التنفيذ وجاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسلم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.