العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمركز دكرنس في الدقهلية

عثر عدد من الأهالى بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية على جثة شخص مجهول الهوية ملقاه بأحد الشوارع الجانبية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز دكرنس يفيد بورود بلاغ من عدد من الاهالي بوجود جثة مجهولة الهوية بأحد الشوارع الجانبية بشارع عمر افندي بمدينة دكرنس .

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان الواقعة وتبين ان الجثة مجهولة الهويه لشخص في العقد الرابع من عمره وبه طعنة تم تسديدها له بالصدر وقام احد الاشخاص بنقله الى مستشفى دكرنس.

فيما تكثف المباحث من جهودها للوصول الى هويه هذا الشخص الذي لقي مصرعه للتوصل إلى اقاربه ومعرفة اسباب الجريمه التي تمت ومن مرتكب الواقعة.

وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.