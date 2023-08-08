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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب بواشنطن: يجب أن نعلن حالة الطوارئ فيما يتعلق بالجريمة والعنف

واشنطن
واشنطن

قال عضو مجلس نواب واشنطن، ترايون وايت، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على سلطات واشنطن العاصمة إعلان حالة الطوارئ ويجب أن تفكر في استدعاء الحرس الوطني إلى عاصمة البلاد بسبب تزايد الجرائم وأعمال العنف.

وقال وايت في بيان: “يجب أن نعلن حالة الطوارئ فيما يتعلق بالجريمة والعنف في أحيائنا وأن نتصرف بشكل عاجل… قد يكون الوقت قد حان لدعوة الحرس الوطني لحماية الأطفال والأبرياء الذين يفقدون حياتهم بسبب هذا العبث”.

وأضاف أن “العنف خارج عن السيطرة ويزداد سوءا يوما بعد يوم”، مشيرا إلي أن “واشنطن شهدت عددا قياسيا من عمليات إطلاق النار المميتة في الأيام القليلة الماضية”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية وقوع ثلاث عمليات إطلاق نار مميتة على الأقل في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح سبعة آخرون في هذه الحوادث.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إدارة شرطة واشنطن، أن معدلات الجريمة ارتفعت في العاصمة الأمريكية مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع جرائم القتل والسطو بشكل خاص.

وأوضحت إدارة شرطة واشنطن، أن “جرائم القتل ارتفعت بنسبة 28٪ منذ بداية العام، من 126 في عام 2022 إلى 161 في عام 2023"، مشيرة إلي "ارتفاع عمليات السطو بنسبة 60٪، من 1296 إلى 2077”.

وأضافت إدارة شرطة واشنطن: “بشكل عام، ارتفعت جرائم العنف في واشنطن بنسبة 37٪ منذ بداية العام حتى الآن، من 2350 حالة في عام 2022 إلى 3216 هذا العام.. وارتفعت جرائم الممتلكات في عاصمة البلاد بنسبة 29٪ منذ هذا الوقت من العام الماضي، من 13443 حالة إلى 17331”.

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وقالت إدارة شرطة واشنطن، أيضا إن حالات سرقة السيارات زادت بأكثر من الضعف وارتفع الحرق العمد بنسبة 300٪، من حادثين إلى ثمانية.

وأضافت أن الجريمة المجمعة في واشنطن ارتفعت بنسبة 30٪، من 15793 حالة إلى 20547.

واشنطن أمريكا الحرس الوطني

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