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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الشعيرات الدموية المكسورة في الوجه والقدم

الشعيرات الدموية
الشعيرات الدموية

تعد الشعيرات الدموية من المشكلات التي تدمر مظهر البشرة الخارجي ويمكن أن تظهر في أماكن متعددة أبرزها الوجه والقدمين. 

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ووفقا لما جاء في موقع bclinic كيفية التخلص من الشعيرات الدموية المكسورة على الوجه؟
يمكن للإجراءات الوقائية أن تمنع ظهور المزيد من الشعيرات الدموية مكسورة الجديدة ولكن العلاج مختلف. 

إذا كنت ترغب في التخلص من هذه البقع الحمراء المزعجة للأبد ، فستحتاج إلى الخضوع للعلاج بالليزر بالضوء النبضي المكثف (IPL) . 

IPL هو نوع من أنواع تجديد الجلد بالليزر الذي يعالج الشعيرات الدموية المعروفة بالأوردة العنكبوتية عن طريق تسخين الأوعية الدموية لتدمير الخلايا التالفة تحت الجلد.

تستهدف الدفقات القصيرة من الطاقة الضوئية الموقع الدقيق وعمق الشعيرات الدموية المكسورة و نظرًا لأن طاقة الليزر يتم توصيلها في انفجارات قصيرة ومستهدفة ، فإنها تعالج منطقة القلق دون الإضرار بأنسجة الجلد السليمة المحيطة.

بعد العلاج ، سوف تتلاشى الشعيرات الدموية المكسورة تدريجياً مع ارتفاع الخلايا التالفة إلى السطح واستبدالها بخلايا صحية جديدة. 

والنتيجة هي أن الوريد المكسور يتلاشى ويتم استبداله ببشرة جديدة صحية ومتجانسة اللون.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية أن IPL علاج آمن وفعال لآفات الأوعية الدموية (الشعيرات الدموية المكسورة). 

يعتبر IPL علاجًا لطيفًا أكثر مقارنة ببعض علاجات الليزر البديلة ، مع فترة نقاهة أقل بكثير وخطر الآثار الجانبية المؤلمة.

الشعيرات الدموية الأوردة العنكبوتية الأوعية الدموية الطاقة الضوئية تجديد الجلد بالليزر تجديد الجلد

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