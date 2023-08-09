بحبه.. تامر عاشور: الأغاني الحزينة لون خاص بي.. فيديو

أبدى الفنان تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وتحدث عن التأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

وقال تامر عاشور في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" بعمل ميدلي لمجموعة من الأغاني في الحفلات الغنائية الخاصة بي لتلبية احتياجات ورغبات الجمهور ".

وأضاف تامر عاشور :" اتبسط من تفاعل الجمهور مع حفلي في مهرجان العلمين الجديدة وتفاعلوا معي بشكل رائع في مهرجان العلمين ".

وتابع تامر عاشور :" ميدلي الأغاني الحزينة والدراما هي السمة الأساسية لبرنامج الحفل الخاص بي".

وأكمل تامر عاشور :" بحاول أعمل تحديث في المزيكا الخاصة بي حتى وإن كانت الأغنية حزينة أو دراما".

ولفت تامر عاشور :" الأغاني الحزينة لون وخط خاص بي وأنا بحبه وأنا شايف إنه مادة نستطيع أن نخرج منه باغاني مختلفة".