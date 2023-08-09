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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحبه.. تامر عاشور: الأغاني الحزينة لون خاص بي.. فيديو

تامر عاشور
تامر عاشور

أبدى الفنان تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وتحدث عن التأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

 

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وقال تامر عاشور في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   بعمل ميدلي لمجموعة من الأغاني في الحفلات الغنائية الخاصة بي لتلبية احتياجات ورغبات الجمهور ".

 

وأضاف تامر عاشور :"  اتبسط من تفاعل الجمهور مع حفلي في مهرجان العلمين الجديدة وتفاعلوا معي بشكل رائع في مهرجان العلمين ".

 

وتابع تامر عاشور :" ميدلي الأغاني الحزينة والدراما هي السمة الأساسية لبرنامج الحفل الخاص بي".

 

وأكمل تامر عاشور :"  بحاول أعمل تحديث في المزيكا الخاصة بي حتى وإن كانت الأغنية حزينة أو دراما".

 

ولفت تامر عاشور :"  الأغاني الحزينة لون وخط خاص بي وأنا بحبه وأنا شايف إنه مادة نستطيع أن نخرج منه باغاني مختلفة".

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