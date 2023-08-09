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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يفاجئ جمهوره بالظهور رفقة لاعب الأهلي السابق

صدى البلد

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فيديو جديدًا من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر كهربا برفقة لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا على أنغام أغنية صاحبك دا من بختك للنجم رضا البحراوي وعلق بالقلوب.

وعلّق عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد غرامة نادي الزمالك.


وقال عامر العمايرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "النادي البرتغالي أفيش الذي كان فيه كهربا موقوف 3 فترات قيد وسوف يزاول النشاط قريبًا ويتعاقد على تعاقدات جديدة مع انتهاء فترة الإيقاف".


 وأضاف عامر العمايرة: "كهربا يعمل على إطالة أمد القضية كي يعود النادي البرتغالي لمزاولة النشاط الرياضي ويقوم بمشاركة كهربا في دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك".

 

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