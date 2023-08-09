القطاع الديني بالأوقاف: طائفة البهرة تشارك فى تنمية وبناء وعمارة المساجد

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن طائفة البهرة تشارك فى تنمية وبناء وعمارة المساجد.

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أهمية دور “طائفة البهرة” في تطوير مساجد آل البيت يأتي بسبب أمن واستقرار مصر، وإذا لم يكن رأوا ذلك، ما قاموا بهذا الأمر.

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن طائفة البهرة رأوا أن المصريين بطبيعتهم مضيافين ويحبون أى شخص يأتي إليهم، ويعاملوا كأنه واحد منهم، وبالتالي كان عامل مهم جدا لتواجدهم فى البدء بتطوير مساجد أل البيت.