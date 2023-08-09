أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يشكر سلطان البهرة

أخبار مصر .. أكد الرئيس السيسي تبني الدولة المصرية خطة لـ تطوير القاهرة التاريخية، وتقدم السيسي بالشكر لـ طائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يشكر سلطان البهرة.. ويؤكد: تسريع العمل لإنجاز تطوير مسجد السيدة زينب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وتقدم الرئيس السيسي بالشكر لـ طائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية الجوية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الجوية.

ضياء رشوان: المجالس المحلية هو أول توافق على شكل انتخابي في مصر

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن اختيار مقررين اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد.

قبل أن تصل إليك ..مراحل مراجعة فاتورة الكهرباء

تمر فاتورة الكهرباء الشهرية بعدة مراحل للتأكد من صحتها قبل الوصول ليد المستهلك ، وذلك لضمان دقتها لتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمستهلك.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وضع حجر أساس كاتدرائية جديدة بإيبارشية ميت غمر

وضع نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم، حجر أساس كاتدرائية السيدة العذراء بكفر عطالله سليمان التابع للإيبارشية.

6 كوادر جديدة.. الشركة المتحدة تعلن عن حركة تعيينات في الصحف والقنوات

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدة قرارات خاصة بالتعينيات الجديدة، في قطاعاتها المختلفة، حيث أصدرت الشركة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع، كما قررت في وقت سابق، تعيين ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي، وجاءت قائمة التعينات الجديدة في الشركة المتحدة كالتالي:

تحذير من ابتزاز الأسر الكافلة.. وزيرة التضامن: 1,430 مليون طفل يتيم في مصر

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا استهدف تمثيلا من المنظمات الأهلية التي تدعم فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان "تحديات الأسر الكافلة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "يلا كفالة"، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية "وطنية"، و"الأورمان"، و"فيس"، و"احتضان"، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، و"هيئة إنقاذ الطفولة" في مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبد العظيم، المكتب الاستشاري"دار الهندسة".

قبل افتتاح مسجدها.. لماذا أحب المصريون السيدة نفسية وكيف خضع لها النيل؟

السيدة نفسية، جدها الأكبر الحسن بن علي بن أبي طالب ولقبت بـ نفيسة العلوم ونفيسة الدارين، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية إلى زوجها قائلاًً له "اترك نفيسة لـ أهل مصر فإن البركات تتنزل عليهم ببركتها".

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، ومنحه وشاح النيل تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية مع صربيا والحرص على تعزيز التعاون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، ميلوش فوتشيفيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا، في حضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

في عهد الرئيس السيسي| أهم 10 قطع أثرية مهربة استردت من الخارج

تعمل إدارة استرداد الآثار المهربة بوزارة السياحة والآثار ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قدم وساق بدعم من الدولة المصرية لاستعادة القطع الاثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة ، لتكون حارس أمين على التصدي لكافة عمليات سرقة الآثار.

تنبيه عاجل من الصحة العالمية.. أدوية برد بها ملوثات في شرق المتوسط

نشرت منظمة الصحة العالمية ، التنبيه رقم 6/2023 بشأن منتجات طبية الكشف عن تداول أشربة دوائية متدنية النوعية (ملوّثة) في إقليم شرق المتوسط للمنظمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في عهد السيسي | استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج

استرداد الآثار المهربة ملف تعمل عليه الدولة المصرية بشكل قوي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطوف وتراقب الجهات المختصة بوزارة السياحة و الآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية، نحو استرداد الآلآف من القطع الاثرية المصرية المهربة بالخارج و التي خرجت بطريقة غير شرعية.

ارتفاع درجة حرارة الهواء والمحيطات إلى مستويات قياسية جديدة.. تفاصيل

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 كان هو الأعلى على الإطلاق، إذ كان أدفأ بحوالي 0.72 درجة مئوية من متوسط شهور يوليو في الفترة بين عامي 1991 و2020، وأدفأ بحوالي 0.33 درجة مئوية عن الشهر السابق الأكثر دفئًا (يوليو 2019).

إنجازات السيسي.. تأهيل الترع والصرف المغطى أهم مشروعات حياة كريمة بـ20 محافظة

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وأخذ على عاتقه الاستثمار في البشر وقرر أن يولي جهود الدولة ليصنع للإنسان المصري حياة كريمة تليق به.