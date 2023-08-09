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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ردا على صفقة ديمبلي.. تعليق مثير من برشلونة بشأن عودة نيمار

صدى البلد

علق ماتيو أليماني مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، على الأنباء التي ترددت حول إمكانية عودة نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وأكد أليماني، في تصريح مقتضب، أبرزته صحيفة “سبورت”، أن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة، مضيفا: "نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية".

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشراط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

ويرتبط نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لكن ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى البارسا، في ظل اقتراب النجم الفرنسي عثمان ديمبلي من الانتقال لباريس سان جيرمان هذا الصيف.

وترددت أنباء قوية حول رغبة الهلال السعودي في ضم نيمار هذا الصيف، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الساحرة المستديرة.

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