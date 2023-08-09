هيئة الرعاية الصحية: إنشاء تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية

قال الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة تعد إحدي الثلاث هيئات المنوطين بقانون ينظم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد، مشيرا إلى أن العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي فى أى مؤسسة، والرعاية بدأت بالإهتمام بهذا العنصر، بداية من العامل البسيط.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه قبل عمل تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية لهيئة الرعاية الصحية، تم عمل تدريبات لكل شخص يعمل بالمنشأة الطبية، من أجل معرفة توصيل الخدمة سواء كان فني.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية: “بدأنا تنمية وتحسين كل المهارات المتواجدة لدي العاملين بالمنشأت الطبية، وقمنا بهذا التطبيق لأن مصر الأن تتحول رقميا، وبدأت نأخذ إدارات تعد الارض الصلبة التي نستطيع البناء عليها، وكل شخص يعمل فى منظومة هيئة الرعاية الصحية سيكون له بروفايل شخصي له، وسيكون هناك قياس للإنتاجية".