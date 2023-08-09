لرفع كفاءتها.. محافظ الجيزة يعاين محطة أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع

عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، محطة مياه أبو رواش الارتوازية المغذية لمنطقة المصانع بأبو رواش، للوقوف على الحالة الفنية لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطة، ورفع كفاءتها لضمان ضخ المياه بصورة منتظمة.

وكلف محافظ الجيزة خلال الجولة مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والجهات المعنية بسرعة إجراء الدراسات الفنية اللازمة، مع سرعة عرض تقرير فني وافٍ عن الحالة الفنية للمحطة بالكامل وأعمال الصيانة المطلوب تنفيذها لرفع كفاءة المحطة.

كما كلف محافظ الجيزة بسرعة تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة الحالة الفنية والوضع الحالي لخزان المياه القائم بالمحطة وغير المستغل لدراسة إمكانية الاستفادة منه في تغذية وتغطية جزء من المصانع كعامل مساعد إضافي بجانب محطة المياه.

كما وجه محافظ الجيزة بمراجعة الحالة الفنية لآبار وطلمبات المياه الموجودة بالمحطة، ومدى كفاءتها لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وعلي القط، رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.

IMG-20230809-WA0009

IMG-20230809-WA0007

IMG-20230809-WA0002

IMG-20230809-WA0008

IMG-20230809-WA0001

IMG-20230809-WA0003

IMG-20230809-WA0004

IMG-20230809-WA0005

IMG-20230809-WA0006