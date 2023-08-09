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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

صدى البلد

أضرار تناول الممبار للحامل لايمكن أن يتوقعه أحد   حيث أن الممبار من الأكلات الدسمة  والتي تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الضارة، خاصة إذا لم يتم تنظيفه جيدًا.
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الممبار إلى ارتفاع مستوى الكولسترول الضار وذلك وفقا ل health academy
 

فقد يسبب الكوليسترول ارتفاع في ضغط الدم و يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطات.
كما أن الممبار من الأكلات التي تصيبك بعسر الهضم .
آلام بالمعدة والقولون.
الشعور بالانتفاخ.
يمكن أن يساهم في ضعف عضلة القلب في حالة الإفراط في تناوله.
التلبك المعوي.
التهاب المعدة.
يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين.
السمنة في حالة الإفراط في تناوله.

يمكن أن يسبب الممبار خطورة كبيرة علي الحامل بسبب عدم تنظيف الممبار جيدا فقد يصيبك بالتسمم بسبب احتوائه علي العديد من البكتريا الضارة التي يجب التخلص منها بالتنظيف الجيد .

 

 ومن المعروف عن الممبار أنه  من الاكلات التي تساعد في رفع الكوليسترول وزيادة الوزن وأحدي الاكلات المسببة للسمنة  فقد يسبب الممبار الكثير من المشاكل الصحية للحامل مثل  عسر الهضم.
آلام بالمعدة والقولون.
الشعور بالانتفاخ.

اضرار تناول الممبار تناول الممبار تنظيف الممبار الممبار ممبار

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