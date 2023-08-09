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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 3000 علبة سجائر وتحرير 8 محاضر للمحال لبيعها بأعلى من السعر بالقليوبية

علب سجائر
علب سجائر

شنت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.

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وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغلق المخبز بدون تصريح وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش داخل المخبز.
كما شارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بصحبة مسئولي حماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر جنح لتجار سجائر لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر.
كما تم تحرير محضرين جنح لسوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات وهي 3000 عبوة سجائر محلي ومستورد أنواع مختلفة وأحجام متنوعة.

القليوبية شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية مديرية التموين

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