كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن الكتابة العلمية

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي ورشة عمل موجهة لشباب الباحثين بالجامعة حول أصول الكتابة العلمية وأخلاقياتها، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وقد حاضر في ورشة العمل الدكتور سيد فكري أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب جامعة المنيا وسفير الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي في مصر وسكرتير الجمعية العالمية للفيروسات.

وتناولت ورشة العمل التدريب علي كتابة المشروعات البحثية والأوراق البحثية الموجهة إلي المجلات الدولية وكذلك كتابة الرسائل العلمية.

وقد أشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلي حرص الجامعة علي توفير التدريب المناسب لرفع كفاءة شباب الباحثين بالجامعة والتعاون في تحقيق ذلك مع المؤسسات العالمية.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ خطة الكلية لتدريب شباب الباحثين بالكلية وتسليحهم بالمهارات البحثية المختلفة خلال سعي الكلية لتعظيم مخرجات البحث العلمي وزيادة المشروعات البحثية وتقدمها في التصنيفات الدولية، حيث تحتل الكلية المركز 401 في تصنيف شنغهاي الدولي.