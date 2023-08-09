ننشر رابط أرقام الجلوس ومقار لجان امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، أرقام الجلوس ومقار لجان امتحانات القبول للطلاب الراغبين في الانضمام لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

واوضحت أنه يمكن الوصول إلى رابط أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال الضغط على https://stemexls.emis.gov.eg/

أما عن رابط أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات القبول في مدرسة المتفوقين في عين شمس يمكن الان الضغط على https://shamsexls.emis.gov.eg/

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،قرّر تعديل شروط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .

فبعد أن كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشترط إلى جانب حصول الطالب في الشهادة الإعدادية على 98% حصوله أيضًا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يسمح بقبول الطالب الحاصل على 98% في الاعدادية فقط دون النظر إلى حصوله على الدرجة النهائية في أي من المواد المذكورة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه للتقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM .. بالنسبة للطالب الحاصل على 95% فقط في الشهادة الاعدادية ، لن يتمكن من التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM إلا إذا كان حاصلا على الدرجة النهائية في ( اللغة الانجليزية ، أو العلوم ، أو الرياضيات) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني للقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، بعد ذلك سوف يدخل الطالب للتصفية الأخرى عن طريق امتحان في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرةً إلى أن هذا الامتحان يكون في التفكير الابتكاري والاستعداد لدراسة المواد العلمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، يكون لهم تنسيق خاص بهم وليس تنسيق الثانوية العامة العادية ، لأنه وفق ترتيب مجاميعهم مكانهم يكون محفوظ في الجامعات.