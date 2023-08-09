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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن العلاقات الاقتصادية مع مصر.. اجتماع عاجل لسفير أنقرة بالقاهرة ونائب الرئيس التركي

تركيا
تركيا

عقد السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين، اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة.

وقال موتلو شين عبر حسابه على تويتر: “أثناء زيارتي لأنقرة بمناسبة مشاركتي بمؤتمر السفراء، قمت بزيارة مجاملة لـ جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية وقد أطلع سيادته على مسار تطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا أثناء لقائنا”.

https://twitter.com/TurkishCairoAmb/status/1689248992213729280?t=v-w43id4iQSIKUyEZ8de9A&s=19

وفي وقت سابق، أكد السفير التركي لدى مصر، أن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا حسمت بالفعل بين حكومتي البلدين.

ولفت السفير التركي إلى بدء حقبة جديدة من التعاون الثنائي المشترك، حسبما قال في تصريحاته لدي سبوتنيك.

وقال موتلو شين، إن "زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، قد حُسمت بالفعل بين حكومتي البلدين، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية".

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السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز أنقرة تركيا

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