صوت وصورة.. حنان مطاوع تتعاقد على مسلسلها الجديد للعرض في رمضان 2024

وقعت شركة اروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى مع الفنانة حنان مطاوع بطولة مسلسل جديد للعرض خلال عام ٢٠٢٣ بعنوان “صوت وصورة”.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب توبا وتنتجه اروما ستوديوز.

وسيتم عرضه عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا إستكمال باقي فريق العمل.

حنان مطاوع

حرصت الفنانة حنان مطاوع على طمأنة جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبار أمس عن خضوعها لجراحة عاجلة لإزالة الغدة الدرقية.

وظهرت حنان مطاوع فى فيديو لها عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام أكدت فيه تحسن حالتها الصحية وأنها أجرت الجراحة منذ شهر واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين.

وتقدمت حنان مطاوع خلال الفيديو بالشكر لكل جمهورها الذى حرص على الإطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة مؤكدة أنها اضطرت لإستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فى الدراما من خلال مسلسلى سره الباتع مع خالد يوسف ووعود سخية الذى عرضا فى رمضان الماضى.

وحققت حنان مطاوع نجاحا كبيرا على مستوى التلفزيون فى الفترة الاخيرة حتى أصبح يثق فيها المنتجين يقدمونها فى دور البطولة المطلقة واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال أعمالها.