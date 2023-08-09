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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أزمات النجوم مع عشاقهم| تامر عاشور وعمرو دياب وحارس إليسا يعتدون على معجبيهم.. ونانسي عجرم ونجوى كرم تتفاجآن بالأحضان.. ورمضان يحرج آخر

تامر عاشور وعمرو
تامر عاشور وعمرو دياب

علاقة النجوم بالمعجبين مليئة بالشد والجذب فى أحيان كثيرة، خاصة مع وجود السوشيال ميديا ، ولكن تظل هذه العلاقة مرتبطة ببعضها، حيث يحاول النجوم إسعاد معجبيهم وفى نفس الوقت النجم لن يحقق نجوميته بدون المعجبين.

ونرصد فى التقرير التالى، أبرز المواقف التى جمعت بين النجوم والمعجبين سواء كانت إيجابية أو سلبية.

تامر عاشور

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للمطرب تامر عاشور من إحدى حفلاته الغنائية.

وظهر تامر عاشور فى الفيديو وهو يقوم بتعنيف أحد المتواجدين خلف الكواليس، أثناء صعوده على المسرح، حيث حاول هذا الشاب أن يمسك يد تامر عاشور إلا أن الأخير انفعل بشدة مما جعل "حراس المكان" يصطحبوا تامر بعيدا للصعود على المسرح.

وجاء تعليقات عدد كبير من جمهوره على هذا الفيديو، ما بين مؤيد ومعارض لتصرف تامر عاشور مع هذا الشاب، فيما دافع عنه عدد كبير من جمهوره مؤكدين على أن تصرف هذا الشاب لا يليق.

عمرو دياب

بينما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو لعمرو دياب من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري والذى احياه مساء أمس وهو يهرب من جمهوره الذي يريد التقاط الصور التذكارية معه.

وظهر فى الفيديو قيام عمرو دياب بالهرب من إحدى بوابات الفندق فيما حاول شخص الوصول له لالتقاط صورة معه إلا أن عمرو دياب ابعده بيده، وخرج مسرعا من الفندق وهو ما جعل الكثير ينتقد تصرفه مع الجمهور.

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محمد رمضان

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان، ظهر فيه منفعلا على أحد الحضور فى حفلة بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقال محمد رمضان : "حبيبي أنت بتخلي شكلنا كعرب وحش.. شكلنا مش حلو.. نستحمل بعض.. نستحمل بعض".

نجوى كرم

واقتحم معجب المسرح على الفنانة نجوى كرم ليلتقط معها صورة ومنعه الأمن ولكن المفاجأة أنها أوقفت الحفل وطلبت منهم أن يتركوه يمر واستقبلته بحضن والتقطت معه الصورة، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

إليسا

اما الفنانة إليسا تصدرت، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول فيديو لها من حفلها بالكويت.

تبين من خلال الفيديو تعدي الحارس الخاص بإليسا على معجب أراد أن يلتقط صورة معها، وكان يصيح قائلاً “اليسا .. اليسا” فقام الجارد بالتعدي عليه حتى لا يعترض طريقها".

نانسى عجرم

المطربة اللبنانية نانسي عجرم، تعرضت هي الآخرى لموقف محرج قبل 4 سنوات أثناء مشاركتها في مهرجان جرش، إذ تسلل لها أحد المعجبين وصعد إلى خشبة المسرح، ليقوم باحتضانها، إلا أن "البودي جارد" قام بإنزاله سريعًا.

الفنانة نجوى كرم تامر عاشور عمرو دياب محمد رمضان نانسي عجرم نجوى كرم

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