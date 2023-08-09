خلال مؤتمر السفراء بأنقرة.. رئيس البرلمان التركي يدين تكرار حوادث حرق القرآن

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك أن حرق المصحف الشريف في العالم الغربي، لا يعتبر إهانة للمسلمين فقط، بل جريمة بحق الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأدان قورتولموش بقوله تكرار حوادث حرق القرأن، موضحا أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى حرق المصحف في الغرب على أنه إهانة للمسلمين فقط من قبل بعض الفاشيين والقتلة المعادين للإنسانية وأعداء الديمقراطية، لان هذه في حد ذاتها جريمة صارخة ضد الإنسانية.

وأضاف أن الدبلوماسية الخارجية التي تتبعها تركيا تعتمد على مبدأ الإنسانية، مؤكدا أن أنقرة تدعم كفاح الأبرياء الوافدين إليها من أجل التمسك بالحياة.

وذكر أن مواقف تركيا الإنسانية ضد الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب تستحوذ على أهمية بالنسبة للمستقبل الديمقراطي للشعوب الأوروبية أيضا.