بدعوة رسمية.. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يزور دولة عربية

أفادت صحيفة هسبريس المغربية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة المغرب - بدعوة رسمية من الملك محمد السادس - ضمن الجولة التي سيقوم بها في الأشهر المقبلة.

ونقلت الصحيفة المغربية عن وسائل إعلام عبرية قولها بأن المغرب سيكون المحطة الخامسة التي سيزورها نتنياهو خلال جولته المرتقبة في أشهر الخريف والشتاء، إذ ينتظر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بجولة مكثفة إلى بعض الدول في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر.

وأشارت الصحيفة الي أن بنيامين نتنياهو تلقى دعوة رسمية من الملك محمد السادس للقيام بهذه الزيارة الدبلوماسية، مبرزاً أن مكتب التواصل لدى الوزير الأول لدولة إسرائيل يبذل جهودا مكثفة منذ ذلك الحين لإيجاد موعد يناسب كلا الجانبين وفقاً للتقديرات المشتركة.



ونبهت الصحيفة كذلك ، الي ان بنيامين نتنياهو سيقوم بجولة خارجية في الفترة الممتدة من سبتمير إلى ديسمبر، ستشمل خمسة بلدان على الأقل، هي: اليونان وقبرص وتركيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حضور أشغال المناقشة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة.