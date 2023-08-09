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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الايام الماضية مفاوضات قوية من قبل بيراميدز مع أشرف بن شرقي لضمه للفريق وبات اللاعب قريبا للغاية من النادي السماوي بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة للغاية .

وكان بيراميدز أنهى اتفاقه مع عدد من الصفقات القوية وعلى رأسها ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر.

ويسعى مسئولو بيراميدز إلى ضم عدد من الصفقات القوية استعدادا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد وخوض دوري أبطال إفريقيا.

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