مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

اقترب مسئولو نادى بيراميدز من حسم التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الايام الماضية مفاوضات قوية من قبل بيراميدز مع أشرف بن شرقي لضمه للفريق وبات اللاعب قريبا للغاية من النادي السماوي بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة للغاية .

وكان بيراميدز أنهى اتفاقه مع عدد من الصفقات القوية وعلى رأسها ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر.

ويسعى مسئولو بيراميدز إلى ضم عدد من الصفقات القوية استعدادا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد وخوض دوري أبطال إفريقيا.