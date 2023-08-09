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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عنيف.. تركيا تقصف سلسلة جبال متين العراقية

قصف جوي
قصف جوي

 أفادت قناة “الغدير” العراقية بقيام سلاح الجو التركي بقصف عنيف علي سلسلة جبال متين في محافظة دهوك شمالي العراق.

وفي وقت سابق، قتل شابان عراقيان في قصف جوي ومدفعي تركي استهدف مجدداً أراضي عراقية شمال شرق محافظة دهوك شمال البلاد.

وأكد مراسل الغدير أن الطائرات الحربية ومدافع الجيش التركي جددت مساء الأحد قصف قريتين في قضاء العمادية شمال شرق دهوك في إقليم كردستان ما أسفر عن استشهاد شخصين.

وأضاف المصدر أن القصف المستمر للطائرات التركية استهدف قريتي “خالتي” و “كوهرزي” التابعتين لقضاء العمادية، مبيناً أن سيارة أحد سكان القرية طالها القصف وأدى إلي استشهاد شابين في قرية خالتي في ناحية جمانكي الواقعة في قضاء العمادية، فيما تدمر عدد من البيوت في قرية كوهرزى جراء القصف المدفعي التركي.

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الجيش التركي إقليم كردستان الطائرات الحربية سلاح الجو قصف جوى

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