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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الساحل الشمالي.. محمد منير يطرح أحدث أغانيه بمشاركة ميريام فارس| فيديو

محمد منير وميريام
محمد منير وميريام فارس

طرح منذ قليل المطرب محمد منير أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم الساحل الشمالي بمشاركة المطربة اللبنانية ميريام فارس فى أول تعاون بينهما.

الأغنية تم طرحها منذ قليل على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ومن المفترض أن تطرح عبر جميع المنصات والمحطات الإذاعية خلال ساعات قليلة من الآن.

 

محمد رحيم يكشف تفاصيل الديو

وكان الملحن محمد رحيم قد كشف تفاصيل الديو من خلال منشور له عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب: "علشان كل الناس اللى سألتني مين هي المطربه اللى هتغني الديو مع الكينج محمد منير أغنية #الساحل_الشمالي هي النجمة ميريام فارس ونازلة إن شاء الله في خلال أيام قليلة جدا  دعواتكو ابقى ان شاء الله.

 

منير يروج للأغنية 

وبدأ منير فى الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: ديو الكينج محمد منير و ملكة المسرح ميريام فارس بكره الساعة 5 على كل المنصات، انتاج كرافت ميديا.

 

حفل منير وحميد فى الساحل 

وأحيا محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

بدأ فقرات الحفل الفنان حميد الشاعري الذي شدى بباقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "غزالي، چلچلی، روح السمارة، خدني بين ايديك" وغيرها من الأغاني.

 

اما الكينج محمد منير أشعل الفقرة الختامية للحفل بأغانيه التي أشعلت حماس الجمهور منها: "يونس، في عشق البنات، سو يا سو، حارة السقايين" وغيرها، ووجه الكينج الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري في نهاية الحفل علي العرض العالمي الذي قدمه. 

محمد منير الساحل الشمالي اللبنانية ميريام فارس

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