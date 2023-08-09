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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

صدى البلد

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محكمة النقض؛ التقى خلالها  المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة النقض.

وعقد نقيب المحامين خلال زيارته اجتماعًا، مع المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وكذا المستشار محمد حسن عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة  والمحامين الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع الجهات الأخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للمحامين.

وسوف يتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الاطلاع أولا بأول على كافة الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل المحامين، وخدمات أخرى.

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

وفي غضون أيام قليلة سيتم صياغة بروتوكول تعاون فيما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

رافق نقيب المحامين خلال زيارته محمود الداخلي، الأمين العام، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.

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