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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيدي ينجح في حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

مرعي البريمو
مرعي البريمو

نجح الفنان محمد هنيدي فى حذف النسخة المسربة من فيلمه الجديدة مرعي البريمو، وذلك بعد ساعات من تداولها على عدد من المواقع.
 
وتمكن فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، من التواجد في قائمة الأعمال الخمسة الأكثر إيرادًا في السينمات السعودية لهذا الأسبوع. 

 

واحتل مرعي البريمو المركز الرابع، ضمن الأعمال العربية والأجنبية الأكثر إيرادًا في السينما السعودية، وحصد المركز الثاني في قائمة الأفلام المصرية، التي يتصدرها فيلم مستر أكس. 

 

 

فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، ولطفي لبيب، وإنجي علي، ومن إخراج سعيد حامد.  
 

تدور أحداث الفيلم حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ، ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

 

فيلم "مرعي البريمو" يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية، منها صعيدى في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام، ويا أنا يا خالتى، وجاءنا البيان التالى، وصاحب صاحبه.

 

وكشف النجم محمد هنيدي، كواليس فيلمه الجديد مرعي البريمو، المعروض في السينمات خلال الموسم الصيفي الجاري. 

 

وقال، في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن كواليس فيلم مرعي البريمو كانت جميلة، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم استوحاها من الواقع من شخصية جار له، حتى وجد الفكرة المناسبة وقدم الشخصية من خلالها. 

محمد هنيدي مرعى البريمو النسخة المسربة الفنان محمد هنيدي

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