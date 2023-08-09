توقعات تنسيق الجامعات 2023 للمرحلة الثانية .. تعرف على التفاصيل

أكد رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم، أن الإعلان عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية، سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك أماكن في كلية الهندسة، والفنون الجميلة، والتطبيقية، وقد تتبقى أماكن في الطب البيطري.

ولفت إلى أن الجميع عيونه على كليات القمة، ولكن الكليات ستكون قليلة، أما الفرصة لـ القسم الأدبي، فسيكون لديه كليات كثيرة.

وأشار إلى أنه تحدث من قبل عن الحد الأدني لـ دخول كلية الطب، وبالفعل حدث ما قاله.