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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

الزمالك
الزمالك

سيطرت حالة من التوتر على نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية، أن لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح طلب فسخ عقدة مع النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة له، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم حقيقة ذلك الأمر.

احمد فتوح 

حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

نفت قناة نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية حول طلب لاعب الفريق الاول بالنادي أحمد فتوح بفسخ تعاقدة بسبب المستحقات المتأخرة.

أحمد فتوح يطلب مستحقاته من الزمالك

وأكدت قناة الزمالك، أن أحمد فتوح لم يطلب فسخ عقده مع الزمالك وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن عقد اللاعب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وهناك تمسك كبير ومحاولات من أجل استمراره مع الفريق.

وأوضحت القناة، أن أحمد فتوح لاعب الفريق طلب الحصول على 75% من مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال الفترة المالية، وحصل على وعود في أكثر من مناسبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة مما دفعه لرفض التجديد قبل الحصول عليها.

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إنهاء أزمة المستحقات

وعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة مع أحمد فتوح خلال تواجدهم في البطولة العربية خلال الفترة الماضية، ولكن اللاعب طلب الحصول على مقدم التعاقد ومستحقاته المتأخرة من أجل التوقيع مع الفريق.

وهناك تركيز من جانب إدارة نادي الزمالك على إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لكافة اللاعبين، وعلى رأسهم أحمد فتوح وذلك من أجل حسم استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وتجديد تعاقده بناء على طلب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

تأجيل قيد لاعب الفريق الى القائمة الثانية

أكد مصدر من داخل الزمالك أنه لم يتم قيد اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق في القائمة الأولى التي تم تسجيلها بالأمس في الاتحاد المصري لكرة القدم.

احمد عيد 

ويأتي ذلك على خلفية الصراع الحالي مع نادي إنبي على اللاعب، حيث يطالب الفريق البترولي بالحصول على خدمات اللاعب.

وذلك بحجة تفعيل بند شراء اللاعب نهائيا في عقد الإعارة، وضرورة تواجد اللاعب في صفوف الفريق البترولى.

وهو ما يرفضه الزمالك واللاعب الذي يرغب في التواجد بين صفوف الزمالك، ويؤكد أنه لم يوقع على عقود جديدة مع إنبي حتى يتم تفعيل بند الشراء.

مصدر من داخل الزمالك، أكد أنه تم تأجيل قيد اللاعب احمد عيد إلى القائمة الثانية لحين الوصول إلى حل في هذا النزاع.

وكان مسئولو إنبي أكدوا في آخر التصريحات تمسكهم باللاعب، ونيتهم تصعيد الأمور ضده فى اتحاد الكرة.

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