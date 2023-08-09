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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح "مين ده" لخالد سليم

خالد سليم
خالد سليم

 يستعد المطرب خالد سليم لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان “مين ده” مساء غد الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع توما وإنتاج  شركة "AH media production" للمنتجة آلاء لاشين. 

 

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي. 

 

من ناحية أخرى طرحت الاء لاشين، مؤخرا أغنية جديدة لجنات تحمل اسم "وكأنك سكر" وحققت نجاحا كبيرا وتعاونت جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسي والملحن مدين والموزع يحيي يوسف.

 

خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك صوراً تجمعهم، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة لكل حياتي بحبك يا أفضل شيء حصل في حياتي”.

خالد سليم المطرب خالد سليم عزيز الشافعي مين ده

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