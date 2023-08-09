«سياسة واقتصاد القاهرة» تعلن عن التقديم إلكترونيًا لطلاب الدراسات العليا حتى 30 أغسطس

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا على مختلف برامج الدراسات العليا بالكلية .

وقال الدكتور محمود السعيد ، إن الكلية أعلنت عن فتح باب التقديم الكترونيا للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برامج الماجستير والدكتوراه و الدبلومات.. و ذلك حتى يوم ٣٠ أغسطس على الرابط التالى :

Http://www.feps.edu/are/w service/pgrad apply.php

البرامج العامة

برنامج ماجستير فى الاقتصاد

برنامج دكتوراه فى الاقتصاد

برنامج ماجستير فى الاحصاء

برنامج الدكتوراه فى الاحصاء

برنامج الماجستير فى العلوم السياسية

برامج الدكتوراه فى العلوم السياسية

برنامج ماجستير فى الادارة العامة

برنامج الدكتوراه فى الادارة العامة

البرامج المتخصصة

برنامج الماجستير فى الدراسات الأوروبية المتوسطة

برنامج الدكتوراه فى الدراسات الأوروبية المتوسطه

برنامج الماجستير المعنى في و اقتصاديات الصحة

برنامج الماجستير المعنى فى الترع و التنمية

برنامج الماجستير الاكاديمى من ى الاقتصاد السياسى

الدبلومات ( فصلين _ساعات معتمدة)

دبلوم المفاوضات الدولية

دبلوم الدراسات الاسرائلية

دبلوم تنمية المواد المالية