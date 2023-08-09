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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«سياسة واقتصاد القاهرة» تعلن عن التقديم إلكترونيًا لطلاب الدراسات العليا حتى 30 أغسطس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا على مختلف برامج الدراسات العليا بالكلية .

وقال الدكتور محمود السعيد ، إن الكلية أعلنت عن فتح باب التقديم الكترونيا للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برامج الماجستير والدكتوراه و الدبلومات.. و ذلك حتى يوم ٣٠ أغسطس على الرابط التالى :
Http://www.feps.edu/are/w service/pgrad apply.php

البرامج العامة

برنامج ماجستير فى الاقتصاد 
برنامج  دكتوراه فى الاقتصاد 
برنامج ماجستير فى الاحصاء 
برنامج  الدكتوراه فى الاحصاء 
برنامج الماجستير فى العلوم السياسية 
برامج الدكتوراه فى العلوم السياسية 
برنامج ماجستير فى الادارة العامة 
برنامج الدكتوراه فى الادارة العامة

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البرامج المتخصصة

برنامج الماجستير فى الدراسات الأوروبية المتوسطة
برنامج الدكتوراه فى الدراسات الأوروبية المتوسطه 
برنامج الماجستير المعنى في و اقتصاديات الصحة 
برنامج الماجستير المعنى فى الترع و التنمية 
برنامج الماجستير الاكاديمى من ى الاقتصاد السياسى

الدبلومات ( فصلين _ساعات معتمدة)

دبلوم المفاوضات الدولية 
دبلوم الدراسات الاسرائلية 
دبلوم تنمية المواد المالية

كليات جامعة القاهرة جامعة القاهرة التقديم إلكتروني ا الدراسات العليا

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