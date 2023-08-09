«سياسة واقتصاد القاهرة» تعلن عن التقديم إلكترونيًا لطلاب الدراسات العليا حتى 30 أغسطس

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا على مختلف برامج الدراسات العليا بالكلية .
وقال الدكتور محمود السعيد ، إن الكلية أعلنت عن فتح باب التقديم الكترونيا للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برامج الماجستير والدكتوراه و الدبلومات.. و ذلك حتى يوم ٣٠ أغسطس على الرابط التالى :
Http://www.feps.edu/are/w service/pgrad apply.php
البرامج العامة
برنامج ماجستير فى الاقتصاد
برنامج دكتوراه فى الاقتصاد
برنامج ماجستير فى الاحصاء
برنامج الدكتوراه فى الاحصاء
برنامج الماجستير فى العلوم السياسية
برامج الدكتوراه فى العلوم السياسية
برنامج ماجستير فى الادارة العامة
برنامج الدكتوراه فى الادارة العامة
البرامج المتخصصة
برنامج الماجستير فى الدراسات الأوروبية المتوسطة
برنامج الدكتوراه فى الدراسات الأوروبية المتوسطه
برنامج الماجستير المعنى في و اقتصاديات الصحة
برنامج الماجستير المعنى فى الترع و التنمية
برنامج الماجستير الاكاديمى من ى الاقتصاد السياسى
الدبلومات ( فصلين _ساعات معتمدة)
دبلوم المفاوضات الدولية
دبلوم الدراسات الاسرائلية
دبلوم تنمية المواد المالية