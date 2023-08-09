جولة مفاجئة لـ الخشت بمشروع إسكان جامعة القاهرة

‏‎بدأ العد التنازلى استعدادا للانتهاء من أكبر مشروع إسكانى تنفذه جامعة القاهرة ،بمتابعة مكثفة من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع المكون من 425 عمارة سكنية تضم 5000 شقة بمدينة 6 أكتوبر على أعلى مستوى من التنفيذ حيث قام رئيس الجامعة بجولة مفاجئة بالمشروع لرفع أية عقبات تواجهه. وتواصل اللجنة المسئولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، جهودها المكثفة لتشغيل المرافق خلال الأسابيع القادمة تمهيدًا للإنتهاء قريبا من مختلف جوانب المشروع.

‏‎وأكد الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، صدور تشديدات مباشرة من د. الخشت إلى جميع الجهات المنفذة ولجنة الاسكان المسئولة عن المشروع للانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع الإسكان وتوصيل المرافق به بشكل متكامل ومستوفى للشروط، لإتمامه على الوجه الأكمل بهدف توفير سكن يليق بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

‏‎وأكد المستشار الإعلامي، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تواصل مع الوزراء المختصين بالمرافق لتسريع وتيرة العمل، كما وجه لجنة الاسكان وجميع الجهات ذات الصلة بالمشروع بضرورة مواصلة جهود العمل المُكثف والالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية به، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، واستكمال أعمال التشطيبات والطرق، والتنسيق بين مختلف الجهات المُختصة لاتخاذ إجراءات سريعة في إزالة العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق العمل، بما يساهم في سرعة الإنجاز والانتهاء من المرحلة الأخيرة بالمشروع على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة العالية.

‏‎وأوضح المستشار الإعلامي ، أن الجامعة تلقت التزاما من الجهات المنفذة متضمنا الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية وتوصيل خط المياه الرئيسي للمشروع، وجاري عمل الاختبارات الداخلية على الشبكة، والعمل على الانتهاء من الاختبارات، وذلك لإطلاق المياه في المشروع ككل في أقرب وقت.

‏‎وأضاف د. محمد منصور هيبة، أنه -وفق ما أفادت به لجنة الإسكان- تم الانتهاء من جميع الشبكات الداخلية للكهرباء، وأهمها المحولات، وغرف التوزيع، والكابلات، وجاري اختبارها قبل إطلاق التيار الكهربائي بها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وتسديد سداد الرسوم، وأن شركة الكهرباء على وشك تركيب الوصلة الخارجية لإطلاق التيار الكهربائي في المشروع ككل.

‏‎وأشار المستشار الإعلامي، إلى إنهاء الجامعة جميع الإجراءات اللازمة لتوصيل كل من الغاز وشبكة التليفونات، وتم تركيبها وتوصيلها في أغلب الوحدات السكنية، وجاري العمل على الوحدات المُتبقية للانتهاء منها جميعًا على وجه السرعة.

‏‎جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها لجنة الاسكان المشكلة من مجلس جامعة القاهرة، حيث يُمثل مدينة سكنية متكاملة تضم 425 عمارة "5000 شقة"، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل وهي من أكبر الشركات العاملة في مصر، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية وجاري تسليم المُتبقى، وقد حقق المشروع نسبة إنجاز عالية به تتراوح بين 90% إلى 100% في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، وتم الانتهاء من معظم الجوانب، مثل أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء، كما تم إنجاز الشوط الأكبر في أعمال التشطيبات والمرافق والطرق، ويُمثل المشروع إنجازًا كبيرًا لجامعة القاهرة وهو الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة له، خاصة مع طول جائحة كورونا.

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