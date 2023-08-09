كليات جامعة القاهرة تعلن عن قبول دفعات جديدة من طلاب الدراسات العليا .. والتقديم إلكترونيًا بـ سياسة واقتصاد

عميد سياسة واقتصاد :
آخر موعد لتقديمات الدراسات العليا 30 أغسطس
عميد الدراسات الإفريقية العليا :
قبول دفعة جديدة للالتحاق بأقسام الكلية الستة
أعلنت كليات جامعة القاهرة عن بدء فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه والدبلومات المختلفة ، ولكن هناك شروطا عديدة يجب على طالب الدراسات العليا أن تنطبق عليه للالتحاق بهذه البرامج.
ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا على مختلف برامج الدراسات العليا بالكلية .
وقال الدكتور محمود السعيد ، أن الكلية اعلن عن فتح باب التقديم الكترونيا للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برامج الماجستير و الدكتوراه و الدبلومات .و ذلك حتى يوم ٣٠ أغسطس على الرابط التالى :
Http://www.feps.edu/are/w service/pgrad apply.php
البرامج العامة
- برنامج ماجستير فى الاقتصاد
- برنامج دكتوراه فى الاقتصاد
- برنامج ماجستير فى الاحصاء
- برنامج الدكتوراه فى الاحصاء
- برنامج الماجستير فى العلوم السياسية
- برامج الدكتوراه فى العلوم السياسية
- برنامج ماجستير فى الادارة العامة
- برنامج الدكتوراه فى الادارة العامة
البرامج المتخصصة
- برنامج الماجستير فى الدراسات الأوروبية المتوسطة
- برنامج الدكتوراه فى الدراسات الأوروبية المتوسطه
- برنامج الماجستير المعنى في و اقتصاديات الصحة
- برنامج الماجستير المعنى فى الترع و التنمية
- برنامج الماجستير الاكاديمى من ى الاقتصاد السياسى
الدبلومات ( نظام فصلين _ساعات معتمدة )
دبلوم المفاوضات الدولية
دبلوم الدراسات الاسرائلية
دبلوم تنمية المواد المالية
وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .
وقال الدكتور عطية طنطاوى ، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).
شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى و الأكاديمى )
سقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.
شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات
يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة
قسم السياسة والاقتصاد
يقبل القسم خريجى الكليات التالية
1- خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسة
2- اقسام العلوم السياسية فى الجامعات المصرية
خريجى الجامعات الأجنبية
خريجى الكليات العسكرية المعادلة ( نظام الأربع سنوات ) وكليات الشرطة .
خريجى كليات الحقوق و الإعلام و أقسام الإعلام بالكليات الأخرى )
الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافديين بكلية الدراسات الافريقية العليا
- أصل شهادة المؤهل الدراسى
- أصل شهادة المعادلة
- أصل شهادة الميلاد
- أصل الموقف من التجنيد للذكور
- صورة الرقم القومى أو جواز السفر
- خطاب العمل موجه للكلية
- 6 صور شخصية
- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
- سداد مبلغ 500 جنيه رسوم تقديم +رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم