كليات جامعة القاهرة تعلن عن قبول دفعات جديدة من طلاب الدراسات العليا .. والتقديم إلكترونيًا بـ سياسة واقتصاد

عميد سياسة واقتصاد :

آخر موعد لتقديمات الدراسات العليا 30 أغسطس

عميد الدراسات الإفريقية العليا :

قبول دفعة جديدة للالتحاق بأقسام الكلية الستة

أعلنت كليات جامعة القاهرة عن بدء فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه والدبلومات المختلفة ، ولكن هناك شروطا عديدة يجب على طالب الدراسات العليا أن تنطبق عليه للالتحاق بهذه البرامج.

ومن جانبه ، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا على مختلف برامج الدراسات العليا بالكلية .

وقال الدكتور محمود السعيد ، أن الكلية اعلن عن فتح باب التقديم الكترونيا للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برامج الماجستير و الدكتوراه و الدبلومات .و ذلك حتى يوم ٣٠ أغسطس على الرابط التالى :

Http://www.feps.edu/are/w service/pgrad apply.php

البرامج العامة

برنامج ماجستير فى الاقتصاد برنا مج دكتوراه فى الاقتصاد برنامج ماجستير فى الاحصاء برنامج الدكتوراه فى الاحصاء برنامج الماجستير فى العلوم السياسية برامج الدكتوراه فى العلوم السياسية برنامج ماجستير فى الادارة العامة برنامج الدكتوراه فى الادارة العامة

البرامج المتخصصة

برنامج الماجستير فى الدراسات الأوروبية المتوسطة

برنامج الدكتوراه فى الدراسات الأوروبية المتوسطه

برنامج الماجستير المعنى في و اقتصاديات الصحة

برنامج الماجستير المعنى فى الترع و التنمية

برنامج الماجستير الاكاديمى من ى الاقتصاد السياسى

الدبلومات ( نظام فصلين _ساعات معتمدة )

دبلوم المفاوضات الدولية

دبلوم الدراسات الاسرائلية

دبلوم تنمية المواد المالية

وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

وقال الدكتور عطية طنطاوى ، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى و الأكاديمى )

سقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.

شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات

يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة

قسم السياسة والاقتصاد

يقبل القسم خريجى الكليات التالية

1- خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسة

2- اقسام العلوم السياسية فى الجامعات المصرية

خريجى الجامعات الأجنبية

خريجى الكليات العسكرية المعادلة ( نظام الأربع سنوات ) وكليات الشرطة .

خريجى كليات الحقوق و الإعلام و أقسام الإعلام بالكليات الأخرى )

الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافديين بكلية الدراسات الافريقية العليا