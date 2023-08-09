ليبيا.. بيان مهم من شركة الكهرباء للمواطنين



أعربت شركة الكهرباء الليبية عن اعتذاره لمواطنيها عن أي إزعاج لحق بهم جراء الفصل الوقائي للشبكة اليوم لحمايتها من الضرر و التلف خلال تجربة الدائرة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لها : البنية التحتية للشبكة قديمة و متهالكة ولذلك اخترنا الفصل الوقائي حتى لايلحق بها التلف كما حدث في موجة الحر الأخيرة" بحسب صحيفة المرصد الليبية .

وأضافت : طيلة الفترة الماضية كان تركيزنا على المشاريع الاستراتيجية وحل مختنقات المحطات الكبرى ونجحنا في ذلك .

وتابعت : تركيزنا خلال هذه المرحلة سيكون على تحديث البنية التحتية للشبكة .

وفي نهاية البيان توجهت بالشكر الي العمال على جهودهم طيلة الفترة الماضية وقد كان لها الدور الاكبر لاستقرار الشبكة في وقت قياسي .