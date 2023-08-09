شوف عمل إيه في جثمانه | جزار يتخلص من نجل عمه بالقليوبية

تخلص جزار من نجل عمه بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث قام بطعنه عدة طغنات بجسده وقام بوضع جثته داخل جوال وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي عند كوبري أسنيت دائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وضبط المتهم.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم للوصول إلى جثة المجنى عليه وانتشالها من المياه.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بلاغا من والده الطالب "كريم. م" طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.

وبالبحث والتحري تبين أن نجل عمله جاسر. ا. م، وراء قتله من تاريخ تغيبه وقام بالتخلص منه ووضعه داخل جوال والقاء جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة اسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتمكن الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط المتهم واعترف اني الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.